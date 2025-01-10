¢£LE SSERAFIM¥µ¥¯¥é¡ØKKUROCHET¡Ù¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Îー¥È¸ø³« ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛDIY¥­¥Ã¥È¤Ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡ÄµÜÏÆºéÎÉ¹Í°Æ¤Î¤«¤ï¤¤¤¤ÊÔ¤ßÊª¥°¥Ã¥º°ìÍ÷ LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ÎSAKURA¡Ê¥µ¥¯¥é¡Ë¤³¤ÈµÜÏÆºéÎÉ¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ëÊÔ¤ßÊª¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥°¥Ã¥º²½¡£¡ØKKUROCHET¡Ù¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ç¡¢1·î14Æü11»þ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ðー¤âÇ®¤¤È¿¶Á¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ µÜÏÆ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼êÊÔ¤ß¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òSNS¤Ê¤É¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²»