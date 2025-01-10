½÷Í¥¤ÎÈæ²Å°¦Ì¤¤¬¡¢9Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡Ù(1·î12Æü¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µÆüÍË22:15¡Á)¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ë´äÅÄ¹äÅµ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡¢ÃæÀîÂçÊå¡¢¿åÌîÈþµª¡¢ËÙÉô·½Î¼¡¢¾¾ÅÄÈþÍ³µª¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¾¾ÅÄÈþÍ³µªÆ±ºî¤Ï¡¢½é¶¦±é¤È¤Ê¤ëÈæ²Å°¦Ì¤¤È´äÅÄ¹äÅµ¤¬Îø¿ÍÌò¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö°¦¡×¤È¡Ö±³¡×¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢Í½ÁÛ³°¤Î·ëËö¤Ø¤ÈÆ³¤«¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡£¡û¾¾ÅÄÈþÍ³µª¡¢Ìò¤òÄÌ¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ò³Ø¤Ö¡Ö°¦¤Ã¤Æ¿¼¤¤