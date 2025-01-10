ÁáÅÄ¤Ò¤ÊÂîµå¤ÎÀ¤³¦¥Ä¥¢¡¼¡¢¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¡¦¥É¡¼¥Ï¤Ï9Æü¡¢¥É¡¼¥Ï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î½÷»Ò¤ÇÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¡¢ÌÚ¸¶ÈþÍª¡¢Ä¹ºêÈþÍ®¡Ê¤È¤â¤ËÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬3²óÀï¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£Ä¥ËÜÈþÏÂ¡¢Ê¿ÌîÈþ±§¡Ê¤È¤â¤ËÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ÏÇÔÂà¤·¤¿¡£ÃË»Ò¤ÏÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡ÊÃÒÏÂ´ë²è¡Ë¾¾Åçµ±¶õ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¼ÄÄÍÂçÅÐ¡Ê°¦ÃÎ¹©Âç¡Ë¤é¤¬2²óÀï¤òÆÍÇË¡£¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÏÃË»Ò¤Î¾¾Åç¡¢Ä¥ËÜÃÒÁÈ¡¢½÷»Ò¤Î²£°æºéºù¡¢ÂçÆ£º»·îÁÈ¡Ê¥ß¥­¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡¢º®¹ç¤Î¾¾Åç