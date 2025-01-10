Brendan O'Boyle[¥á¥­¥·¥³»Ô £¹Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥á¥­¥·¥³Ãæ±û¶ä¹Ô¤¬£¹Æü¸øÉ½¤·¤¿£±£²·î¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹çµÄ»öÍ×»Ý¤Ç¡¢Ãæ¶ä¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì´ËÏÂ¤ËÈ¼¤¤º£¸å¤Î²ñ¹ç¤ÇÀ¯ºö¶âÍø¤Î°ú¤­²¼¤²Éý¤ò³ÈÂç¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Àè·î¤Î²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢À¯ºö¶âÍø¤òÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç£²£µ¥Ù¡¼¥·¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£â£ð¡Ë°ú¤­²¼¤²¡¢£±£°¡¥£°£°¡ó¤È¤·¤¿¡£µÄ»öÍ×»Ý¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥¹¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¿ÊÅ¸¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤Ï°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢°ìÉô¤Î²ñ¹ç¤Ç¤Ï¤è¤êÂçÉý¤Ê¶âÍø¤Î