¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬¥¢¥é¥¨¥¹¤È1Ç¯22²¯±ß¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿(C)Getty Images¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬ÆâÌî¼ê¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥¢¥é¥¨¥¹¤ÈÇ¯Êð1400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó22²¯1200Ëü±ß¡Ë¤Î1Ç¯·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¤·¡¢Ç¯ÊðÄ´Ää¤ò²óÈò¤·¤¿¤È¡¢¡ØMLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ù¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö1·î9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¤ËÊó¤¸¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛMLB¸ø¼°¤â¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡ª ÂçÃ«¤ÎºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¥·¡¼¥ó¤Þ¤¿¡¢ºòµ¨14¾¡¤òµó¤²¤¿ÀèÈ¯±¦ÏÓ¤Î¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥·¡¼¥¹¤È¤âÇ¯Êð1375Ëü¥É¥ë¡ÊÌó21²¯7250Ëü±ß¡Ë¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£