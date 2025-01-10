Åìµþ»Ô¾ì¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¥¯¥í¥¹±ß¡Ë ¥æー¥í±ß ½ªÃÍ162.87¹âÃÍ163.43°ÂÃÍ162.38 164.46¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 163.94Äñ¹³2 163.41Äñ¹³1 162.89¥Ô¥Ü¥Ã¥È 162.36»Ù»ý1 161.84»Ù»ý2 161.31¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥Ý¥ó¥É±ß ½ªÃÍ194.63¹âÃÍ195.82°ÂÃÍ193.49 198.13¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 196.98Äñ¹³2 195.80Äñ¹³1 194.65¥Ô¥Ü¥Ã¥È 193.47»Ù»ý1 192.32»Ù»ý2 191.14¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯