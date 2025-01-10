William SchombergDavid Milliken[¥í¥ó¥É¥ó £¹Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ±Ñ¹ñ¤Çº£½µ¤ËÆþ¤ê¹ñºÄÍø²ó¤ê¤¬¾å¾º¤·¡¢£¹Æü¤Ë¤Ï¥Ý¥ó¥É°Â¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢¥ê¡¼¥Ö¥¹ºâÌ³Áê¤Ë»Ù½Ðºï¸º¤òµá¤á¤ë°µÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££·¨¡£¸Æü¤Î±ÑºÄ·ô»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Â¿³Û¤Î¼Ú¤êÆþ¤ì¤Ê¤É¤ò½ä¤ë·üÇ°¤«¤é¹ñºÄ¤¬Çä¤é¤ì¡¢£³£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤¬£²£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿å½à¤Ë¾å¾º¡££¹Æü¤â¼è°ú½øÈ×¤ËÍø²ó¤ê¤¬°ìÃÊ¤È¾å¾º¤·¤¿¡£±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï£²£°£²£²Ç¯¤ËÀ¯ÉÜ¤Î¡Ö¥ß¥ËÍ½»»¡×¤ò¼õ¤±¤Æ»Ô¾ì¤ËÆ°ÍÉ¤¬¹­¤¬¤ê¡¢