ËÌÎ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¿·³ãÃæ±û¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é´¬³ãÅì¥¤¥ó¥¿ー¤Þ¤Ç¤Î¾å¤êÀþ¤¬¸áÁ°4»þ20Ê¬¤«¤éÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç·¿¼Ö¤Î»ö¸Î¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£