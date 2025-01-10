²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤¬2025Ç¯1·î7Æü¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤Ç»²²Ã¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²É÷·Ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¡¢¡ÖÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¹­½£¤Ç¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï11·î¤«¤éÃæ¹ñ¡¦¾å³¤¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡Öayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 ¡ÁI am ayu¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¡ÖWrap up party¡ÊÊÔÌõ¡§ÂÇ¤Á¾å¤²¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ë2024 in ¹­½£¡×¤È¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·