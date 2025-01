【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■MA55IVE THE RAMPAGEとCrystal Kayによるスペシャルセッションも披露! MA55IVE THE RAMPAGE初の冠レギュラー番組『MA55IVE BASE』が1月13日からフジテレビでスタートする。 新番組『MA55IVE BASE』では、MA55IVE THE RAMPAGEのメンバーであるLIKIYA、神谷健太、山本彰吾、浦川翔平、鈴木昂秀の5人が、THE RAMPAGEの仲間であり、番組のMCを務める陣(THE RAMPAGE)