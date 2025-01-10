¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¡Ø¶Ö¤Á¤ã¤ó¡õ¹á¼è¿µ¸ã¤Î Âè100²óÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¡Ù¤Ï¡¢1·î13Æü19»þ¤«¤éÊüÁ÷¡ª 1·î13Æü19»þ¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ø¶Ö¤Á¤ã¤ó¡õ¹á¼è¿µ¸ã¤Î Âè100²óÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ µ­Ç°¤¹¤Ù¤­Âè100²óÂç²ñ¤Ï¡¢±þÊçÁí¿ô3,580ÁÈ¡£Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿½Ð¾ì¼Ô34ÁÈ¤¬Ä¶ÎÏºî¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£ ¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï´ûÊó¤Î¤È¤ª¤ê¡¢20th Century¡ÊºäËÜ¾»¹Ô¡¢Ä¹ÌîÇî¡¢°æ¥Î¸¶²÷É§¡Ë¤â¡£20th Century¤Ï¡¢Âè100²óÂç²ñ³«ºÅ