ÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ï¥«ー¥¿ー¸µÂçÅýÎÎ¤ÎÉþÁÓ¤ÎÆü¤ÇµÙ¾ì¡£ ÊÆ10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê4.684 ( +0.010 ) £Î£Ù(WTI)¸¶Ìý 73.92 ( -0.60 ) £Î£Ù¶â 2690.8 ( +18.4 ) £Ö£É£Ø»Ø¿ô18.07 ( -0.12 ) ¥·¥«¥´Æü·Ð225ÀèÊª (±ß·ú¤Æ)39545 ( -15 ) ¥·¥«¥´Æü·Ð225ÀèÊª (¥É¥ë·ú¤Æ)39630 ( +70 ) ¢¨()¤ÏÂçºå¼è°ú½ê½ªÃÍÈæ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹