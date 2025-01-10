¤­¤ç¤¦¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó°ìÈÖ¤Î´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à±Æ¶Á¤ÇËÌÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤­¡¢¿áÀã¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ï©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤ä¸òÄÌ¾ã³²¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤âµÜ¾ë¸©¤ä°¦ÃÎ¸©¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç¤Ï°ì»þÅª¤ËÀã¤¬¤Ñ¤é¤Ä¤¯»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢²­ÆìÃÏÊý¤â¤¹¤Ã¤­¤ê¤·¤Ê¤¤Å·µ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÃÏ°è¤ÏÀ²¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢´¥Áç¤¬Â³¤­¤Þ¤¹¡£µ¤²¹¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¤¢¤Þ¤ê¾å¤¬¤é¤º¡¢10¡î¤Ë