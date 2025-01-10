¡ã01·î09Æü¤Î5Æü¡¦25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¥Ç¥Ã¥É¥¯¥í¥¹ÌÃÊÁ¡ä (ÌÃÊÁ¥³ー¥É) ÌÃÊÁ»Ô¾ì[ ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ ] (1309) ÌîÂ¼¾å¾Ú£µ£° Åì¾ÚETF [ 43,860.0 | -0.49% ] (1322) Æü¶½¥ÑÃæ¹ñ£Á Åì¾ÚETF [ 8,550.0 | -0.75% ] (1493) £Ï£î£åÃæ¾®·¿ Åì¾ÚETF [ 19,560.0 | -0.66% ] (1563) ¥°¥íー¥¹¥³¥¢ Åì¾ÚETF [ 2,427.0 | -0.16% ]