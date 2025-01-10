¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¡¢»°½Å¸©¸ÖÌîÄ®¤Î¸æºß½ê³Ù¡ÊÉ¸¹â1212¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÃæÊ¢¤Ë¤¢¤ë´ñ´ä¡¦ÃÏÂ¢´ä¤¬¿Íµ¤¤À¡£»Ò¤É¤â¤Î¹ç³Ê¤ò´ê¤¦Êì¿Æ¤¿¤Á¤¬¡¢¡ÖÃÏÂ¢´ä¡×¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿=2024Ç¯12·î12Æü¸áÁ°¡¢»°½Å¸©¸ÖÌîÄ®¡¢¹ÂÏÆÀµ»£±Æ¡ÖÀäÂÐ¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤ÀÐ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¼õ¸³À¸¤ò²ÈÂ²¤Ë»ý¤ÄÅÐ»³¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¸æÍø±×¤Ë¤¢¤ä¤«¤í¤¦¤È¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤æ¤¯¡£5¹çÌÜÉÕ¶á¤ËÆÍ¤­½Ð¤¿¹â¤µÌó2.5¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆó¤Ä¤Î´ä¤Î·ä´Ö¤Ë¡¢1ÊÕÌó1¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÎ©ÊýÂÎ¤Î´ä¤¬¥Ð¥é¥ó