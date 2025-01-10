¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Ë¤è¤ëÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤«¤é30Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£»ö·ï¤ÎºÇÂç¤ÎÀÕÇ¤¤¬¡¢¶µÁÄ¤Ç¤¢¤ëËã¸¶¾´¹¸¤³¤È¾¾ËÜÃÒÄÅÉ×¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¶µÃÄ¤Ï¤¤¤­¤Ê¤êÃÏ²¼Å´¤Ç»ö·ï¤ò·è¹Ô¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î»ö·ï¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤­¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼¼Ò²ñ¤Ï¤³¤ÎÃÄÂÎ¤ÎË½Áö¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¸¡¾Ú¤¹¤Ù¤­¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¡Ê1¡Ë·Ù»¡¡¢¡Ê2¡Ë¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¡Ê3¡ËÃÎ¼±¿Í¡¦Ê¸²½¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²