¸µÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÀäÂÐÅª¼é¸î¿À¡¢´äÀ¥¿Îµª¤µ¤ó¤¬2025Ç¯1·î9Æü¡¢°¦ÃÎ¸©·ÙÀ¾Èø½ð¤Î°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¡¢ËÉÈÈ¤È¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£1·î10Æü¤Î110ÈÖ¤ÎÆü¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢»ÔÆâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ÇËÉÈÈ¤È¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤ò³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£´äÀ¥¤µ¤ó¤Ï°¦ÃÎ¸©·Ù¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥³¥Î¥Ï¤±¤¤¤Ö¡×¤òÁê¼ê¤Ë¥Üー¥ë¤òÅê¤²¡¢²ñ¾ì¤ÏÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸µÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î´äÀ¥¿Îµª¤µ