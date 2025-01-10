¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤È²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º´ÆÆÄ¤Î»°±ºÂçÊå¤¬¡¢11ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¡Ù¡Ê¸å1¡§54¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ç¡¢¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤Î´Ø·¸¤Ç¥í¥±¤ò·«¤ê¹­¤²¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û½é·Ø¡ª ¥¢¥Þ¤ÎÈÖÄ¹¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¡õ¥Ï¥Þ¤ÎÈÖÄ¹¡¦»°±ºÂçÊå¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¤¡¢Âçºå¡¦¶ÌÂ¤±ØÁ°¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÉÍÅÄ¤¬¡¢¤Ê¤¼¶ÌÂ¤¤Ç¥í¥±¤Ê¤Î¤«¤òÊ¹¤¯¤È¡¢»°±º¤Ï¡ÖÀÎ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÅú¤¨¡£¼Â²È¤ÏÆàÎÉ¸©¤À¤¬¡¢Î¾¿Æ¤¬¶ÌÂ¤¤Ç²Ö²°¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸