Æü¶ä¤ÏºòÇ¯12·î¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢°ìÉôÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Íø¾å¤²¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£·ë²ÌÅª¤ËÀ¯ºö¶âÍø¤ò½ä¤ë2024Ç¯¤ÎÆ°¤­¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍø²ò½ü¡×¤È¡¢¡Ö0.25¡ó¤Ø°ú¤­¾å¤²¡×¤Î2ÃÊ³¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬2025Ç¯¤ÎÆ°¸þ¤À¡£Ç¯Ëö¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Ë¡½¡½¡©ÀìÌç²È¤Î¸«Î©¤Æ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¸½ºß¤Î¡ÖÊÑÆ°¶âÍø¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ï¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤È¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬µÕÅ¾Æü¶ä¤¬µ¤¤Ë¤¹¤ë¡ÈÆâÍ«³°´µ¡É³°¤Ï¥È¥é¥ó¥×¡¢¤Ç¤ÏÆâ¤Ï¡©¡Ö