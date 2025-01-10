¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂçÀ¾Î®À±¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿TBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹!¡Ù(1·î14Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ²ÐÍË22:00¡Á)¤ÎÂè1ÏÃÆÃÊÌ»î¼Ì²ñ¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¼ç±é¤ÎË§º¬µþ»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹â¶¶¤Ò¤«¤ë(¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«)¡¢µÈÂ¼³¦¿Í¡¢¾®À¾ºù»Ò¤ÈÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¡Ø¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹!¡ÙÂè1ÏÃÆÃÊÌ»î¼Ì²ñ¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÂçÀ¾Î®À±ËÜºî¤Ï¡¢°å»Õ1Ç¯ÌÜ¤Î¥¤¥Þ¥É¥­¸¦½¤°å¡¦¼ã·î¤Þ¤É¤«(Ë§º¬µþ»Ò