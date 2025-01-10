ÀÐÇË¼óÁê¤Î°Õ¸þ¤È¤â¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶É¡ÊNSS¡Ë¤Î½©ÍÕ¹äÃË¶ÉÄ¹¡Ê66¡Ë¤Î¸òÂå¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£½©ÍÕ»á¤Ï2018Ç¯¤«¤é³°Ì³¼¡´±¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢2021Ç¯¤«¤é¸½¿¦¤Ë½¢¤¤¤¿¡£°ÂÇÜ¡¦¿û¡¦´ßÅÄ¤ÈÂ³¤¤¤¿À¯¸¢¤ò³°¸òÌÌ¤Ç»Ù¤¨Â³¤±¤¿½©ÍÕ»á¤ÎÂàÇ¤¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡¢²áµî¤Î³°¸òÏ©Àþ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò°ú¤³¤¦¤È¤¹¤ëÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ÎÂ¸ºß¤ò¤¢¤²¤ë±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ú¼Ì¿¿16Ëç¡Û¼ó¤Î·¹¼Ð³ÑÅÙ¤Ï¤Û¤ÜÄ¾³Ñ¤«¡©±éÀâÃæ¤ËÇú¿ç¤ò