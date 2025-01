間もなく新たな回顧録『Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old(原題)』を出版するブルック・シールズ。同意なく、女性器の若返り手術を施術されたことを明らかにした。本の内容を一足早く入手した雑誌『Usウィークリー』が報じている。回顧録でブルックは40代のときに大陰唇縮小手術を受けたことを告白。それまで長年不快感や擦れ、出血に悩まされていたという。つまりこの手術は同意の上だったのだが、この手術の最中に事件