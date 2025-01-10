¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/10¡Û½÷Í¥¤ÎÈæ²Å°¦Ì¤¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¡Ê12Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿Ëè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ15Ê¬¡Á¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¶¦±é¼Ô¤Ø¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈæ²Å°¦Ì¤¤¬¥é¥Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂ£¤Ã¤¿ÂçÊª½÷Í¥¢¡Èæ²Å°¦Ì¤¡¢¶¦±é¼Ô¤Ø¥é¥Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜºî¤Ç½÷Í¥¤Î¾¾ÅÄÈþÍ³µª¤È¿Æ»ÒÌò¤ò±é¤¸¤¿Èæ²Å¤Ï¡Ö¡ØÈþÍ³µª¤µ¤ó¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Ç¡¢ÌòÊÁ