ÃËÀ­¤Î¹ÔÆ°¤«¤é¼«Ê¬¤ÏËÜÌ¿¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£ÃËÀ­¤¬¡ÖËÜµ¤¤Ç¹û¤ì¤¿½÷À­¤À¤±¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ëËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Áá¤¤»þ´Ö¤«¤é¤Î¥Ç¡¼¥ÈËÜµ¤¤Ç¹û¤ì¤¿½÷À­¤È¤ÏÃë´Ö¤«¤éÆ²¡¹¤ÈÃç¤ÎÎÉ¤¤¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¼«Á³¤ÈÆ¯¤¯¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ­¤ÏÁá¤¤»þ´Ö¤«¤é¤Î¥Ç¡¼¥È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃËÀ­¤Ë¤Ï¾¯¤·¤Ç¤â°ì½ï¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¡£µÕ¤Ë