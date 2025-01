Lenovoは1月7日(米国時間)、米ラスベガスで開催している世界最大級のテクノロジー見本市「CES 2025」にて、PC新製品やディスプレイ、周辺機器などを一挙発表した。ここでは画面を縦方向へ拡張できる「ローラブルディスプレイ」を搭載したAI PC「ThinkBook Plus Gen 6 Rollable」を紹介する。ThinkBook Plus Gen 6 Rollable「ThinkBook Plus Gen 6 Rollable」は世界初のローラブル(巻取り式)ディスプレイ搭載AI PC。ベースは14