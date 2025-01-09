¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¥ê¥³¥í¥³¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿Ê£¿ô¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¥ß¥æ¥­¤Î²È¤ò»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Î¿¦°÷¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤­¡¢¥ß¥æ¥­¤Ï¥æ¥á¥Î¤òÍÂ¤±¤ëÁÄÊì¤Î²È¤Ë¤¤¤¿¡£ÁÄÊì¤Ë¤Ï²áµî¤Ë¤â²¿ÅÙ¤«¥æ¥á¥Î¤òÍÂ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¤ª¶â¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£ÍÂ¤«¤Ã¤¿¤ª¶â¤ò¥æ¥á¥Î¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ë»È¤¦¤È¤¤¤¦ÁÄÊì¡£¥ß¥æ¥­¤Ïµ¢Ï©¤Ç¡¢ºÆº§Áê¼ê¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·¤ÎÏ¢Íí¤ò¤¹¤ë¤È¡Ä¡£¢£»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤ÎË¬Ìä