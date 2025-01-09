¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê12·î¡Ë21:00 ·ë²Ì0.38% Í½ÁÛ0.4%Á°²ó0.44%¡ÊÁ°·îÈæ) ·ë²Ì4.21% Í½ÁÛ4.2%Á°²ó4.55%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)