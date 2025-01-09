¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸·î¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Þ¥ÞÍ§°û¤ß²ñ¤ò¼«Âð¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¥ß¥É¥ê¡£¤·¤«¤·¡¢É×¤È¥Þ¥ÞÍ§¤Î°ì¿Í¤¬Î¢ÀÚ¤ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤¹¡£ÍâÆü¡¢¥Á¥ã¥³¤«¤éºòÈÕ¥­¥¤¥³¤¬¥ß¥É¥ê¤ÎÉ×¤Ë¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢°ìÈÖ²ø¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¯¥í¥³¤¬¸½¤ì¡¢¥Þ¥ÞÍ§Æ±»Î¤Î¥±¥ó¥«¤ò¥¢¥ª¥³¤¬ÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥¯¥í¥³¤Ï¡¢¡ÖÈó¾ï¼±¤Ê¥­¥¤¥³¤ò¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é³°¤½¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¡£Î¢ÀÚ¤ê¤Î