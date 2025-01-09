¸µ£Ó£Í£Á£Ð¤ÎÃæµïÀµ¹­¡Ê£µ£²¡Ë¤¬£¹Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤ò½ä¤ëÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£Ãæµï¤Ï°ìºòÇ¯£¶·î¡¢Åö»þ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤È¤Î´Ö¤Ç¿¼¹ï¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¡£ÂåÍý¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ£¹£°£°£°Ëü±ß¤ò²ò·è¶â¤È¤·¤Æ»ÙÊ§¤Ã¤¿¤ÈºòÇ¯Ëö¤Ë°ìÉô½µ´©»ï¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£Ãæµï¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ö¤Î¤ó¤Ó¤ê¤Ê¤«¤¤¡×¤Ï¡Ö¤ªÏÍ¤Ó¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª