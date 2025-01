米ラスベガスで開催中のCES 2025(2025年1月7日〜10日)で、LenovoがSteamOSの公式ライセンスを受けた初のサードパーティ製携帯型ゲーミングPC「Lenovo Legion Go S」を発表した。Valveは7日(米国時間)、「SteamOS expands beyond Steam Deck」というブログ投稿で、Legion Go Sと同様の互換性のサポートを他の携帯型ゲーミングPCにも拡大する計画を明らかにした。Legion Go Sの出荷開始(SteamOS版は5月開始予定)に先立ち、携帯