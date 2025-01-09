SKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤(33)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ÎÆ±´ü¤È¤ÎÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ ¿ÜÅÄ¤Ï¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤¿¤¯¤Ã¤Ä¤­¤¹¤®¤ÆÀÅÅÅµ¤µ¯¤­¤¿½Ö´Ö(¾Ð)¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢SKE48»þÂå¤ÎÆ±´ü¤Ç¤¢¤ëÌÚ粼¤æ¤ê¤¢¤ÈÃçÎÉ¤¯ËË¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢°ì½ï¤Ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£