Travis Japan¡¦µÜ¶á³¤ÅÍ¤È°ª¤ï¤«¤Ê¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë1·î11Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Û¥ó¥Î¥¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÅÚÍË23»þ¡Ë¤è¤ê¡¢µÜ¶á¡õ°ª±é¤¸¤ëÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÆü¾ï¤ò¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡È¥¨¥âÆ°²è¡É¤¬¡¢TVer¤È¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤­¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ßÀ»¡ÊµÜ¶á³¤ÅÍ¡Ë¤È¾®ÏÂ¡Ê°ª¤ï¤«¤Ê¡Ë¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤¤Æü¾ï¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿SPÆ°²è¥«¥Ã¥ÈËÜºî¤Ï¡¢Îß·×78ËüÉô¤òÆÍÇË¡Ê»æ¡õ