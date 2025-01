ノートパソコン「ThinkBook Plus G6」 韓国Samsung Display(サムスンディスプレイ)は、2025年4月から、世界初のノートパソコン向け巻き取り型OLEDスクリーンの量産を開始する。CES 2025では、Lenovoが同スクリーンを搭載したノートパソコン「ThinkBook Plus G6」を展示。6月より世界発売する。 [CES 2025] Lenovo ThinkBook Plus G6 Rollable | Samsung Display) ThinkBook Plus G6