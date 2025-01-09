2024Ç¯¡¢Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤­¤«¤Ã¤¿µ­»ö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¹Ä¼¼ÉôÌç¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¡ª¡Ê½é¸ø³«Æü 2024/09/16¡Ë¡£¡Ú²èÁü¡Û30ºÐ¤Îº¢¤ÎâÃ»Ò¤µ¤ó¡ö¡ö¡ö½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹ÃË¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢9·î6Æü¤Ë18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢À®Ç¯¹ÄÂ²¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º®Íð¤¬Â³¤¯½©¼ÄµÜ²È¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¤É¤ó¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¤Î¤«¡£2021Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö½©¼ÄµÜ²È¡ØÈëÏ¿¡Ù¡×¡ÊËÜ»ï¼èºàÈÉ¡Ë¤è¤ê¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¢¡¢¡¢¡Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ëµ¯¤­¤Æ¤¤¤¿°ÛÊÑ¡ÖâÃ»Ò¤µ¤Þ