「ソーシャルネットワークにおける気化冷却効果」とは、貢献度の高いメンバーがコミュニティから得るものがないせいで抜けた結果、質の低いメンバーばかりが流入するようになってコミュニティ全体の質が低下する現象のこと。この気化冷却効果の4つの要素をまとめたブログ記事が公開されています。The Evaporative Cooling Effect in Social Network : Networks Course blog for INFO 2040/CS 2850/Econ 2040/SOC 2090https://blogs