マスキングテープの祭典「マスキングテープジャンボリー(Masking Tape Jamboree) -Decorate your every day!- in キッテ(KITTE) 2025」が、2025年1月16日(木)から18日(土)まで、東京・キッテ丸の内にて開催される。100種類以上のマスキングテープが集結「マスキングテープジャンボリー」は、マスキングテープメーカー7社が集結し、100種類以上のマスキングテープを展開するイベント。様々なデザインの新作テープに加え、イベントの