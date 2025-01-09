¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/09¡Û½÷Í¥¤Î¹©Æ£Èþºù¤ÈÈøºì¿¿²Ö¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëMBS¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¡¼¥ë¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Î¡¼¥Í¡¼¥à¡×¡ÊËè½µÌÚÍË25»þ29Ê¬¡Á¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬¡¢9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈøºì¿¿²Ö¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç¹©Æ£Èþºù¤ò²¡¤·ÅÝ¤¹¢¡¹©Æ£Èþºù¡õÈøºì¿¿²ÖW¼ç±é¡Ö¥³¡¼¥ë¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Î¡¼¥Í¡¼¥à¡×¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¾®Àâ¤ÎÌ¾¼ê¡¦¼ÐÀþÆ²Í­µª¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥é¥Ö¾®Àâ¡Ö¥³¡¼¥ë¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Î¡¼¥Í¡¼¥à¡×¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤ÊÁÛ¤¤¤ÈÀÚ