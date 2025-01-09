Á´¹»»ùÆ¸4¿Í¤È¤Î¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×ÂçÇ®¾§¤Ë´¶Æ°»ß¤Þ¤é¤º3·î¤ÇµÙ¹»¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ùÆ¸¤ÈÇ®¾§¤·¡¢´¶Æ°¤ÎÎÞ¤ËÊñ¤Þ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÊüÁ÷¤ËÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£5ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¤µ¤ó¤Þ¡¦¶Ì½ï¤Î¤ªÇ¯¶Ì¡ª¤¢¤ó¤¿¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤í¤«SP¡×¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¼õ¾Þ¤·¤¿Âç¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs. GREEN APPLE¡×¤¬É¸ÃãÄ®Î©ÅäÏ©¾®³Ø¹»¤òË¬Ìä¡£Á´¹»¤Ç4¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤À¸ÅÌ¤ÎÁ°¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¥ß¥»¥¹¤Î¿Íµ¤¶Ê¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¤ò°ì½ï¤Ë