óÊÎÛ¤ÎÀîÅçÌÀ¤¬£¶Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡ÖÀîÅçÌÀ¤Î¼­½ñ¤ÇÆÝ¤à¿·Ç¯£Ó£Ð¡×¤Ç¡¢Ãæ»³½¨À¬¤«¤éÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡ÖÏ»ËÜÌÚ¡×¤ÎËÜÅö¤Î¶È³¦ÍÑ¸ì¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤¯¡×¤ò¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¥È¡¼¥¯¡£¸µ£Î£È£Ë¤ÎÉðÅÄ¿¿°ì¥¢¥Ê¤ä¡¢¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼Â¼¾å¡¢¶ä¥·¥ã¥ê¶¶ËÜ¡¢²¬ºêÂÎ°é¤é¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£Â¼¾å¤¬¡Ö¤¯¡×¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤°¤ê¤Ï¤Þ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È°ã¤¦¥ª¥Á¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Êª»ö¤Î¼ê½ç¤Ê¤É¤¬¿©¤¤°ã¤¦¤³¤È¤Î°Õ¤Ç¡Ö¤Ï¤Þ¤°¤ê¡×¤òµÕ¤µ