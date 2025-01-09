¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/09¡ÛONE OK ROCK¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Taka¤¬1·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê²ÐºÒ¤ò¼õ¤±¡¢¶ÛµÞÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ï¥ó¥ª¥¯Taka¡¢LA¤Î»³²Ð»ö¤ò¼õ¤±¶ÛµÞ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¢¡Taka¡¢LA¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê²ÐºÒ¤ò¼õ¤±¶ÛµÞÆ°²è¤òÅê¹Æ7Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê»³²ÐºÒ¤¬È¯À¸¡£¶¯É÷¤ËÀú¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤¬½»¤à¹âµé½»ÂðÃÏ¤Ë¤Þ¤ÇÈï³²¤¬µÚ¤Ö»öÂÖ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥í¥µ¥ó