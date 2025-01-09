½÷Í¥¤ÎÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡Ê58¡Ë¤¬9Æü¡¢¤³¤ÎÆü»Ï¤Þ¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥é¥Þ¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ð¥ó¥¬¡¼¡×¡ÊÌÚÍËÌë9¡¦00¡¢½é²ó³ÈÂç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ë¤ÎÀëÅÁ¤ÇÆ±¶É¤ÎÄ«¤ò¡ÈÅÅÇÈ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡É¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢Æ±ºî¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤ÎÅâÂô¼÷ÌÀ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°4¡¦55¡Ë¡¢¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¡¢¡Ö¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°10¡¦25¡Ë¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÀ¸½Ð±é¡£2¿Í¤ÏÂç