CÂçºå¤¬9Æü¡¢ËÜµò¡¦¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»ÏÆ°¤·¤¿¡£¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥Ñ¥Ñ¥¹¿·´ÆÆÄ¡Ê44¡Ë¤Î¸µ¡¢²£ÉÍ¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿DFÈ«ÃæËêÇ·Êå¡Ê29¡Ë¤é26Áª¼ê¤¬Ìó1»þ´ÖÈ¾¡¢´À¤òÎ®¤·¤¿¡£¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Î¸å¤Ï1ÂÐ4¡¢2ÂÐ5¡¢3ÂÐ7¤È¼éÈ÷¿Ø¤¬¾¯¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë²ó¤·»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¥Ñ¥Ñ¥¹´ÆÆÄ¼«¤éÅ«¤ò¿á¤¤¤Æ»ØÆ³¡£½éÆü¤«¤é¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ëÎý½¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Îý½¬¤ò½ª¤¨¤¿MF¹áÀî¿¿»Ê¡Ê35¡Ë¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢Áª¼ê¤âÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¤â