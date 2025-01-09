¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥³¥¹¥×¥ì¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÔµ¤Ì£¡Ä¡Ö·ã»÷¡×¡ÖºÆ¸½ÅÙ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¹â¤¤¡×ÄãÍ½»»¤Ê¤Î¤Ë¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÄãÍ½»»¥³¥¹¥×¥ì¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÉÔµ¤Ì£¤Ê¿Í·Á¡ÖYOUNG-HEE¡Ê¥è¥ó¥Ò¿Í·Á¡Ë¡×¤ËÊ±¤·¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥á¥¤¥¯¤ÇÈýÌÓ¤ò¾Ã¤·¡¢ÌµÉ½¾ð¤Ç