»°ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï5µåÃÄ¶¥¹ç¤Î½¡»³¤ò¤¤¤«¤Ë°é¤Æ¤ë¤«¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò ³ÚÅ·¤Ï8Æü¡¢FA¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿ÌÐÌÚ±É¸ÞÏº¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤È¤·¤Æ¡¢¾®¿¹¹ÒÂçÏº¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¾®¿¹¤Ï±§Éô¹©¹â¤«¤é21Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°ÌÆþÃÄ¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¤ÎÆâÌî¼ê¡£¡ÚÂ®Êó¡Û³ÚÅ·¤¬ÌÐÌÚ±É¸ÞÏº¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤Ë2·³ÅðÎÝ²¦¤Î¾®¿¹¹ÒÂçÏº¤ò³ÍÆÀ︎³ÚÅ·¤Î»°ÌÚ´ÆÆÄ¤ÎÌîµå¤Ç³«²Ö¤¹¤ë¡©Â®Êó¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¡¢9