³ÚÅ·¤Î»°ÌÚÈ¥´ÆÆÄ¡Ê47¡Ë¤¬9Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Î³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò»ë»¡¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ÀõÂ¼±ÉÅÍÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ìÎÝ¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÀõÂ¼¤Ïºòµ¨¡¢ÆóÎÝ¤«¤é»°ÎÝ¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£DH¤ÈÊ»ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï96»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢¼ººö¤Ï9¸Ä¤À¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤±¤É¤â¡¢¥É¥é¥Õ¥È