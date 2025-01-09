1·î9Æü Åê¹Æ 1·î9Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥ÈÍ½¹ð²èÁü ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï1·î9Æü¡¢¼¡²ó¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë²èÁü¤òX¤Ë¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£ ¸ø³«¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿ô»ú¤Î¡Ö1¡×¡£¥«¥éー¥ê¥ó¥°¡¢¥Õ¥©¥ó¥È¤Ê¤É¤É¤³¤«¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ ¤Ê¤ª¡¢1·î8Æü»þÅÀ¤Ç¤âÆæ¤Î¤Þ¤æÌÓ²èÁü¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤È¤â´ØÏ¢¤¹¤ëºîÉÊ¤È¤Î