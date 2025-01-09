9Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤æ¤Ã¤Æ¤£¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Âè1»ÒÃÂÀ¸¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¤æ¤Ã¤Æ¤£¡ÛÂè1»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¡Ö¤ä¤Ã¤È¿·Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö²Ç¤Ã¤Æ¤£¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿!!¡×ºÊ¡¦ÀÐÀî¤¢¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¤æ¤Ã¤Æ¤£¤µ¤ó¤Ï¡Ö1·î7Æü¤Î°ìÎ³ËüÇÜÆü¤Ë¡¢¥ï¥«¥Á»Ò¥Á¥ã¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¡¢»º¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤È¿·Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¿´¶­¤òÌÀ¤«