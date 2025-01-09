ÀÄ¿¹½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9Æü¸áÁ°¡¢ÀÄ¿¹»Ô¤Î¼«Âð¤Ç½üÀãºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­¡Ê51¡Ë¤¬¡¢Àã¤ËËä¤â¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£