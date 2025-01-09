¢£ÇØ·Ê¤ò¤Ü¤«¤·¤¿¾ì½ê¤Ç¤Î¡Ö¹çÀ®¤ß¤¿¤¤¤Ê²¶¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤â ¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ý¥á¥¬¥Í¡õ¤â¤³¤â¤³Ë¹¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤Î¼«»£¤ê¼Ì¿¿①② Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¸Ä¿ÍX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¡¢·î¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ º´µ×´Ö¤Ï¡Ö·î¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸»ú¤ò·î¤Î³¨Ê¸»ú¤Ç°Ï¤ó¤À¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¶¦¤Ë¡¢¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ ´Ý¥á¥¬¥Í¡õ¤â¤³¤â¤³Ë¹¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤àº´µ×´Ö¤ÎÆ¬¾å¤Ë´Ý¤¤·î¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ö¤µ¤Ã¤¯¤ó¤â