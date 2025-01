【LINE着せかえ「ポケモン My Besties♡」】 価格:370円 ポケモンは、LINE着せかえ「ポケモン My Besties♡」をLINE STORE、着せ替えショップにて発売した。価格は370円。 LINEスタンプにも登場した「ポケモン My Besties♡」がLINE着せかえにも登場。ゆるっとかわいく描かれたピカチュウ、カビゴン、ミミッキュなどのポケモンたちを背景にトークを楽し